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«Реал» готов потратить на покупку новых футболистов 150 миллионов евро

10:54
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Стало известно, сколько «Реал» готов потратить на покупку новых футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы могут выделить на новых игроков около 150 миллионов евро. Также клуб рассматривает продажу ряда футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Главная трансферная цель «Реала» — 20-летний футболист Эрлин Холанд. По итогам сезона-2020/21 мадридцы заняли второе место.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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