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Мичел вернулся на пост главного тренера «Хетафе» спустя 10 лет

11:31
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«Хетафе» объявил о назначении бывшего полузащитника «Реала» и сборной Испании Мичела на пост главного тренера команды.

58-летний специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на 2 сезона.

Мичел уже возглавлял «Хетафе» в период с 2009 по 2011 год. Прошлым местом работы специалиста был мексиканский «УНАМ Пумас», где испанец работал с июля 2019 по июль 2020 года.

В сезоне-2020/21 «Хетафе» занял 15-е место в чемпионате Испании, набрав 38 очков в 38 матчах. 26 мая клуб объявил об уходе с поста главного тренера Пепе Бардоласа.

Дополнительная информация:

http://getafecf.com/Noticia/tabid/137/Article/7559/COMUNICADO-OFICIAL.aspx

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