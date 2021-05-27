Мичел вернулся на пост главного тренера «Хетафе» спустя 10 лет

«Хетафе» объявил о назначении бывшего полузащитника «Реала» и сборной Испании Мичела на пост главного тренера команды.

58-летний специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на 2 сезона.

OFICIAL | El Getafe C.F. y Jos? Miguel Gonz?lez «M?chel» han llegado a un acuerdo por las dos pr?ximas temporadas.



?Bienvenido de nuevo @MichelGonzalez! ?https://t.co/XXP0Mw4hgh pic.twitter.com/j8vdOLOlOv — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 27, 2021

Мичел уже возглавлял «Хетафе» в период с 2009 по 2011 год. Прошлым местом работы специалиста был мексиканский «УНАМ Пумас», где испанец работал с июля 2019 по июль 2020 года.

В сезоне-2020/21 «Хетафе» занял 15-е место в чемпионате Испании, набрав 38 очков в 38 матчах. 26 мая клуб объявил об уходе с поста главного тренера Пепе Бардоласа.