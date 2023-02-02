Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:47

Анчелотти: «Всех тренеров увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа это ждет, если он продолжит работать»

Анчелотти рассказал, какого тренера вряд ли уволят
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение наставника «Валенсии» Дженнаро Гаттузо перед матчем против «летучих мышей» в перенесенном 17-м туре чемпионата Испании.

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать. Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Хосеп Гвардиола и Анчелотти были номинированы на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
ФК Реал
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • садовник177

    Лучшие тренеры это Газзаев и Черчесов

    02.02.2023

    • Анчелотти: «Себальос может заменить Модрича в будущем»
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
    2
    		 Реал 18 13 3 2 38-16 42
    3
    		 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
    4
    		 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
    5
    		 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
    6
    		 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
    7
    		 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
    8
    		 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
    9
    		 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
    10
    		 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
    11
    		 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
    12
    		 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
    13
    		 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
    14
    		 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
    15
    		 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
    16
    		 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
    17
    		 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
    18
    		 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
    19
    		 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
    20
    		 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    13.01 23:00
    Сельта – Вильярреал
    		 1 : 1
    14.01 16:00
    Вальядолид – Р. Вальекано
    		 0 : 1
    14.01 18:15
    Жирона – Севилья
    		 2 : 1
    14.01 20:30
    Осасуна – Мальорка
    		 1 : 0
    14.01 23:00
    Р. Сосьедад – Атлетик
    		 3 : 1
    15.01 16:00
    Хетафе – Эспаньол
    		 1 : 2
    15.01 18:15
    Альмерия – Атлетико
    		 1 : 1
    16.01 23:00
    Кадис – Эльче
    		 1 : 1
    1.02 23:00
    Бетис – Барселона
    		 1 : 2
    2.02 23:00
    Реал – Валенсия
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 14
    Хосе Луис Санмартин Хоселу

    Хосе Луис Санмартин Хоселу

    Эспаньол

    		 11
    Карим Бензема

    Карим Бензема

    Реал

    		 9
    П
    Микель Мерино

    Микель Мерино

    Реал Сосьедад

    		 7
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 6
    Антуан Гризманн

    Антуан Гризманн

    Атлетико

    		 6
    И К Ж
    Педро Бигас

    Педро Бигас

    Эльче

    		 17 2 3
    Исаак Карселeн

    Исаак Карселeн

    Кадис

    		 12 2 2
    Херман Пеццела

    Херман Пеццела

    Бетис

    		 16 2 2
    Вся статистика
    Прогнозы на спорт
    Онлайн-игры
    Новости
    RSS RSS
    Все новости