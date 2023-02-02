«Реал» договорился о первом летнем трансфере

Защитник «Райо Вальекано» Франсиско Гарсия летом 2023 года перейдет в «Реал», сообщает журналист Николо Скиры.

По данным источника, 23-летний футболист подпишет с мадридским клубом долгосрочный контракт до 2028 года. За его трансфер руководство «Реала» заплатит «Райо» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Гарсия участвовал в 19 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, «Райо» идет на седьмой строчке.