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Сегодня, 11:23

Анчелотти: «Себальос может заменить Модрича в будущем»

Анчелотти считает, что Себальос в будущем может заменить в команде Модрича
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник Дани Себальос в будущем может заменить в команде Луку Модрича.

«Себальос очень похож на Модрича, у него такие же качества. Думаю, в будущем Дани может заменить Луку в «Реале», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Соглашение 26-летнего испанца со сливочными действует до конца июня 2023 года. Сообщалось, что игрок хочет продлить контракт с клубом.

Дани Себальос
Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
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Эспаньол

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Барселона

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Антуан Гризманн

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