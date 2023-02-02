Анчелотти: «Себальос может заменить Модрича в будущем»
Анчелотти считает, что Себальос в будущем может заменить в команде Модрича
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник Дани Себальос в будущем может заменить в команде Луку Модрича.
«Себальос очень похож на Модрича, у него такие же качества. Думаю, в будущем Дани может заменить Луку в «Реале», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Соглашение 26-летнего испанца со сливочными действует до конца июня 2023 года. Сообщалось, что игрок хочет продлить контракт с клубом.
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|
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|2
|1
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|
2
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|18
|13
|3
|2
|38-16
|42
|
3
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|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|19
|9
|4
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|31
|
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|Вильярреал
|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|
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|Р. Вальекано
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|5
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|29
|
8
|Осасуна
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|8
|4
|7
|18-18
|28
|
9
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|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
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|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|18
|5
|5
|8
|25-21
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
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38 тур
|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|0 : 1
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|2 : 1
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 1
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|1 : 2
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|1 : 1
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|1 : 1
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|1 : 2
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|16
|2
|2
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