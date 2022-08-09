Гаттузо против, чтобы его называли «сеньор»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо после победы над «Аталантой» (2:1) в товарищеском матче признался, что не хочет, чтобы его называли «сеньор». Один из журналистов на пресс-конференции назвал его «Сеньор Гаттузо», что переводится как «господин».

«Зовите меня Мистер или Рино, Господь на небе», — сказал Гаттузо с улыбкой.

9 июня «Валенсия» объявила о назначении итальянского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан до 2024 года.