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Сегодня, 02:57

Гаттузо против, чтобы его называли «сеньор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо после победы над «Аталантой» (2:1) в товарищеском матче признался, что не хочет, чтобы его называли «сеньор». Один из журналистов на пресс-конференции назвал его «Сеньор Гаттузо», что переводится как «господин».

«Зовите меня Мистер или Рино, Господь на небе», — сказал Гаттузо с улыбкой.

9 июня «Валенсия» объявила о назначении итальянского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан до 2024 года.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Валенсия
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