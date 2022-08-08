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Сегодня, 19:56

«Сельта» арендовала нападающего «Ромы» Карлеса Переса

Руслан Минаев
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«Сельта» объявила об аренде нападающего «Ромы» Карлеса Переса. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

У испанского клуба будет возможность выкупить 24-летнего форварда за 10-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Перес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 6 миллионов евро.

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