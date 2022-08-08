«Сельта» арендовала нападающего «Ромы» Карлеса Переса
«Сельта» объявила об аренде нападающего «Ромы» Карлеса Переса. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
У испанского клуба будет возможность выкупить 24-летнего форварда за 10-12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Перес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 6 миллионов евро.
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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|0-0
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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