«Сельта» арендовала нападающего «Ромы» Карлеса Переса

«Сельта» объявила об аренде нападающего «Ромы» Карлеса Переса. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

У испанского клуба будет возможность выкупить 24-летнего форварда за 10-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Перес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 6 миллионов евро.