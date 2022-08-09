Брейтуэйт требует, чтобы «Барселона» расторгла с ним контракт. Игрок хочет уехать в Саудовскую Аравию
Брейтуэйт требует, чтобы «Барселона» расторгла с ним контракт
Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт хочет покинуть каталонский клуб. Как сообщает Sportsbrief, игрок сборной Дании готов стать свободным агентом, но настаивает на том, чтобы сине-гранатовые выплатили полную сумму отсавшуюся по контракту.
У 31-летнего датчанина осталось два года контракта с каталонцами. Игроком интересуются клубы Саудовской Аравии.
В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за каталонцев во всех турнирах.
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|0
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11
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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