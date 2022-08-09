Брейтуэйт требует, чтобы «Барселона» расторгла с ним контракт. Игрок хочет уехать в Саудовскую Аравию

Брейтуэйт требует, чтобы «Барселона» расторгла с ним контракт

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт хочет покинуть каталонский клуб. Как сообщает Sportsbrief, игрок сборной Дании готов стать свободным агентом, но настаивает на том, чтобы сине-гранатовые выплатили полную сумму отсавшуюся по контракту.

У 31-летнего датчанина осталось два года контракта с каталонцами. Игроком интересуются клубы Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Брейтуэйт забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за каталонцев во всех турнирах.