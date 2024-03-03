Cadena SER: футболисты «Реала» устроили драку в подтрибунном помещении после матча с «Валенсией»

Футболисты «Реала» устроили драку в подтрибунном помещении стадиона «Месталья» после матча 27-го тура ла лиги против «Валенсии» (2:2), сообщает Cadena SER.

По данным источника, в драке приняли участие защитник Антонио Рюдигер, полузащитники Дани Себальос и Орельен Тшуамени, а также нападающий Винисиус.

Сообщается, что Рюдигер разбил рекламную стойку, на фоне которой футболисты дают флэш-интервью в подтрибунном помещении, а Тшуамени сломал телевизионную камеру.

В конце матча «Валенсия» — «Реал» полузащитник мадридцев Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для мадридцев, однако главный арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до того, как мяч отправился в сетку.

Недовольные футболисты, включая Беллингема, отправились к Мансано, чтобы оспорить его решение. Судья показал Беллингему красную карточку за то, что англичанин несколько раз агрессивно прокричал в его адрес фразу, содержавшую нецензурную лексику.