«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча 27-го тура ла лиги

«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:2.

На 90+9-й минуте встречи полузащитник мадридцев Джуд Беллингем забил гол, который мог стать победным для мадридцев, однако главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до этого.

Видео голов и лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Okko Спорт.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 66 очками в 27 матчах.

«Валенсия» идет на девятой строчке с 37 очками в 26 играх.