Стало известно, за что судья удалил Беллингема после завершения матча «Валенсия» — «Реал»

В сети появился официальный протокол матча 27-го тура ла лиги «Валенсия» — «Реал» (2:2), в котором указано, за что полузащитник мадридцев Джуд Беллингем получил красную карточку.

На 90+9-й минуте англичанин забил гол, который мог стать победным для его команды, но главный арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за несколько секунд до того, как футболист отправил мяч в сетку.

Согласно записи в протоколе, Беллингем был удален за то, что после свистка подбежал к судье и в агрессивной манере несколько раз прокричал в его адрес фразу с использованием нецензурной лексики.

После игры в сети появилась цитата Беллингема, в которой он назвал решение судьи «позорным».