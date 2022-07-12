Френки де Йонг вернулся в расположение «Барселоны» и приступил к тренировкам

Полузащитник Френки де Йонг появился в расположении «Барселоны» вместе с другими игроками, которые в концовке предыдущего сезона выступали за свои национальные сборные, сообщает Marca.

Все они со вторника начинают в «Барселоне» подготовку к предстоящему сезону-2022/23.

Ранее появилась информация, что 25-летний нидерландец не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», несмотря на перспективу работы с тренером Эриком тен Хагом, под руководством которого играл в «Аяксе».

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.