«Лидс» примет предложение «Барселоны» по Рафинье в размере 58 миллионов евро

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас перейдет в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, английский клуб принял предложение каталонцев в размере «Барселоны» 58 миллионов евро.

Отмечается, что еще 10 миллионов «павлины» получат в качестве бонусов.

Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца находятся в завершающей стадии.

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.