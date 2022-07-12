«Лидс» примет предложение «Барселоны» по Рафинье в размере 58 миллионов евро
Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас перейдет в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, английский клуб принял предложение каталонцев в размере «Барселоны» 58 миллионов евро.
Отмечается, что еще 10 миллионов «павлины» получат в качестве бонусов.
Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца находятся в завершающей стадии.
В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0
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|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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