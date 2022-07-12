«Валенсия» оформила трансфер полузащитника «Милана» Кастильехо
Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо перешел в «Валенсию». Он заключил с клубом контракт до 2025 года, сообщает сайт испанской команды.
Ранее появлялась информация, что 27-летний уроженец Малаги может расторгнуть контракт с «Миланом», рассчитанный до 2023 года, и перейти в «Валенсию» на правах свободного агента.
«Милан» приобретал Кастильехо у «Вильярреала» летом 2018 года за 21,3 миллиона евро. За «россонери» испанец провел 113 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
Отметим, что «Валенсию» сейчас тренирует Дженнаро Гаттузо, который в свое время долгое время играл за «Милан», а потом некоторое время тренировал итальянскую команду.
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16
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18
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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