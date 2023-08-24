ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса после недавних инцидентов, связанных с футболистками сборной Испании.

Ранее девушки обыграли национальную команду Англии в финале ЧМ (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

Позже президент Федерации футбола Испании Рубиалес извинился за поцелуй футболистки в губы.