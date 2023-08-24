Педри выбыл на 6 недель из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму на тренировке и пропустит 6 недель, сообщает пресс-служба каталонцев.

20-летний испанец получил повреждение правой мышцы бедра. По данным Football Espana, футболист будет восстанавливаться около 6 недель и сможет вернуться на поле в начале октября.

Таким образом, футболист пропустит матчи против «Вильярреала», «Осасуны», «Бетиса», «Сельты», «Мальорки», «Севильи» и «Гранады» в ла лиге, а также первые два матча в Лиге чемпионов.

С 2021 года Педри пропустил 300 дней из-за травм. В сезоне-2022/23 футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.