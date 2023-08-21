Президент Федерации футбола Испании Рубиалес извинился за поцелуй футболистки в губы

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес извинился за то, что поцеловал футболистку национальной команды в губы на церемонии награждения в финале чемпионата мира.

Ранее испанские футболистки обыграли национальную команду Англии в финале ЧМ (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

«Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно. Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, но я, безусловно, был неправ. Я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент — без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности — случилось то, что произошло весьма спонтанно», — цитирует Рубиалеса As.

45-летний Рубиалес возглавляет Королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.