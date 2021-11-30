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Эден Азар попал в заявку «Реала» на матч против «Атлетико»

19:23
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Полузащитник «Реала» Эден Азар имеет возможность сыграть в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». Он включен в заявку на игру, сообщает пресс-служба «сливочных».

Ранее появлялась информация, что бельгиец не восстановился после очередной мышечной травмы.

Напомним, что полузащитник из-за гастроэнтерита не сыграл в 14-м туре с «Гранадой» (4:1), в 15-м туре с «Севильей» (2:1), а также в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:0).

В нынешнем сезоне Азар провел 11 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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