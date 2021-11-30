«Барселона» согласовала личный контракт с Ферраном Торресом

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес дал согласие на переход в «Барселону». Каталонский клуб согласовал условия личного контракта с футболистом, сообщает Sport.es.

Теперь «Барса» пытается договориться по трансферу с английским клубом.

В сезоне-2021/22 Ферран Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 50 миллионов евро.