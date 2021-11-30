«Барселона» сделала предложение по покупке нападающего «Зальцбурга»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб уже сделал предложение о покупке 19-летнего немца, сообщает Mundo Deportivo.

Однако «Барса» испытывает серьезные финансовые проблемы и не может позволить себе крупные травмы в зимнее трансферное окно. Тогда как австрийский клуб готов отпустить игрока только за 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 22 матча за «Зальцбург», на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.