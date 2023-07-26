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Симеоне — о словах Феликса про «Барселону»: «Атлетико» гораздо важнее отдельно взятых личностей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова нападающего команды Жоау Феликса о мечте играть за «Барселону».

«Самое главное, что никто из нас, кто находится внутри команды, не является важнее, чем сам клуб. „Атлетико“ гораздо важнее отдельно взятых личностей. Нет никого выше клуба», — приводит слова Симеоне COPE.

Сообщалось, что руководство «Атлетико» было возмущено словами Феликса о желании перейти в «Барселону».

 
Жоау Феликс. Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»

23-летний футболит перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Бенфики». Мадридский клуб заплатил за него 127 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
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