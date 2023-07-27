Защитник сборной Колумбии Мохика перешел из «Вильярреала» в «Осасуну»

«Осасуна» объявила на официальном сайте об аренде у «Вильярреала» защитника Хоана Мохики. Клубы согласовали аренду 30-летнего колумбийца на один сезон.

Мохика с 2013 года играет в Испании. Ранее он выступал за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Жирона» и «Эльче».

В прошлом сезона на счету Мохики 30 матчей и 1 голевая передача. Также он с 2015 года регулярно вызывается в сборную Колумбии.