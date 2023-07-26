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Гюндоган — о Мбаппе в «Реале»: «Мне нравится соревноваться с лучшими в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган не беспокоится из-за возможного перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Честно, нам не стоит беспокоиться. Чем более сильные игроки будут в ла лиге, тем привлекательнее и интереснее она будет. Мне нравится соревноваться с лучшими в мире. Конечно, у «Реала» сильная команда, но сильный состав у них каждый год. Я играл против них в течение нескольких лет в Лиге чемпионов, так что я привык играть против «Мадрида», играть против лучших команд интересно», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Илкай Гюндоган
Килиан Мбаппе
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