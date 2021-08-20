Депай не успел познакомиться с Месси

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай признался, что даже не успел познакомиться со звездой каталонцев Лионелем Месси. Сине-гранатовые подписали голландца этим летом. Ранее он выступал за «Лион».

«Я даже не познакомился с ним. Он поздно приехал на предсезонный сбор из-за Кубка Америки, и у меня даже не было возможности поздороваться с ним», — цитирует AS Депая.

Напомним, 30 июня Месси стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Барселоной», за которую играл с 2004 года. 10 августа «ПСЖ» объявил о переходе 34-летнего аргентинца.