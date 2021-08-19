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«Севилья» подпишет за 16 миллионов евро Рафа Мира из «Вулверхэмптона»

16:15
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Форвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир продолжит карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Севилья» заплатит за 24-летнего испанца 16 миллионов евро. Контракт Мира будет рассчитан до 2026 года.

Рафа Мир в сезоне-2020/21 был арендован «Уэской». На его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В составе олимпийской сборной Испании Рафа Мир забил 3 гола в 6 матчах и стал серебряным призером Игр в Токио.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1428337576470056960

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Александр Кравченко все материалы автора

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