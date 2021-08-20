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«Барселона» предложила Мориба контракт, который его не устраивает

11:09
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«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Илашем Мориба на своих условиях, которые не устраивают игрока, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы готовы оставить хавбека в команде, либо продать его за 15 миллионов евро. Если футболист не согласится на условия сине-гранатовых, он должен сам найти команду, готовую его приобрести. Стоит отметить, что клубы готовы предложить за гвинейца не больше пяти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Мориба контракт с зарплатой в два миллиона евро в год, а игрок просит 3 млн.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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