«Барселона» предложила Мориба контракт, который его не устраивает
11:09
«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Илашем Мориба на своих условиях, которые не устраивают игрока, сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонцы готовы оставить хавбека в команде, либо продать его за 15 миллионов евро. Если футболист не согласится на условия сине-гранатовых, он должен сам найти команду, готовую его приобрести. Стоит отметить, что клубы готовы предложить за гвинейца не больше пяти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Мориба контракт с зарплатой в два миллиона евро в год, а игрок просит 3 млн.
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