Черышев — о победе «Валенсии»: «Нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время»
Черышев поделился эмоциями после победы «Валенсии» над «Картахеной» в 1/16 финала Кубка Испании
21:57
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался после победы команды над «Картахеной» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1). Россиянин забил победный гол в добавленное время.
«Нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время, тем более если он позволил команде пройти в следующий раунд. Продолжаем», — написал Черышев в Instagram.
«Валенсия» прошла в 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка этой стадии состоится 7 января.
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