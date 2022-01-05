Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался после победы команды над «Картахеной» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1). Россиянин забил победный гол в добавленное время.

«Нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время, тем более если он позволил команде пройти в следующий раунд. Продолжаем», — написал Черышев в Instagram.

«Валенсия» прошла в 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка этой стадии состоится 7 января.