Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев — о победе «Валенсии»: «Нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время»

Черышев поделился эмоциями после победы «Валенсии» над «Картахеной» в 1/16 финала Кубка Испании
21:57
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался после победы команды над «Картахеной» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1). Россиянин забил победный гол в добавленное время.

«Нет ничего лучше, чем отпраздновать гол в добавленное время, тем более если он позволил команде пройти в следующий раунд. Продолжаем», — написал Черышев в Instagram.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

«Валенсия» прошла в 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка этой стадии состоится 7 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
МИД ФРГ прокомментировал шествие в честь Бандеры на Украине
0
Реклама