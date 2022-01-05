Анчелотти надеется, что Бэйл сыграет с «Валенсией»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему нападающий Гарет Бэйл не выходит на поле.
«Бэйл не травмирован, но он не чувствует себя хорошо. Он предан делу, потому что у него осталось шесть месяцев по контракту, но не чувствует себя комфортно. Если он боится столкнуться с травмой, мы должны это понимать.
Не публиковать новости о травмах — это обычное дело, нужно уважать частную жизнь каждого человека. Мы надеемся, что он вернется к игре с «Валенсией» в эти выходные или к Суперкубку Испании", — приводит слова Анчелотти Marca.
Бэйл получил травму икроножной мышцы в середине ноября в расположении сборной Уэльса в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Белоруссией (5:1). В текущем сезоне 32-летний футболист провел 3 матча за команду в ла лиге и забил один гол.
Матч 20-го тура ла лиги «Реал» — «Валенсия» состоится 8 января в 23:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/01/04/61d42a2f22601df6148b45bd.html
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