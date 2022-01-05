Гол Черышева помог «Валенсии» выйти в 1/8 финала Кубка Испании
20:15
«Валенсия» победила «Картахену» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 35-й минуте счет открыл полузащитник «Валенсии» Карлос Солер. На 75-й минуте Альфредо Ортуно из «Картахены» сравнял счет. Россиянин Денис Черышев в дополнительное время второго тайма забил победный гол «Валенсии».
В других матчах «Реал Сосьедад» победил «Леганес» (3:2), а «Мальорка» обыграла «Эйбар» (2:1).
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится 7 января.
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