Бускетс попрощался с Месси: «По тебе все будут скучать»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс обратился к нападающему Лионелю Месси, который покинул команду. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.

«Все еще пытаюсь все это принять и зная, как это будет сложно, я могу только поблагодарить тебя за то, что сделал для клуба и для тех, кто сопровождал тебя все эти годы, и особенно по отношению ко мне. Ты приехал сюда в детстве и стал лучшим игроком в истории, добившись того, что клуб вырос до той высоты, которой заслуживает, и вошел в историю как индивидуально, так и командно. Мне повезло, что я вырос и провел с тобой 13 сезонов. Я буду очень по тебе скучать. Могу только пожелать тебе и твоей семье всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь. По тебе все будут скучать», — написал Бускетс в Instagram.