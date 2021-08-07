Коутинью поблагодарил Месси за игру в «Барселоне»
04:08
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью попрощался с нападающим Лионелем Месси, который покинул команду. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.
«Большое спасибо за все. Для меня большая честь познакомиться с вами и играть в одной команде. Очень благодарен за то, как ты относился ко мне и моей семье! Я желаю вам всяческих успехов в вашем будущем и пусть Бог всегда благословляет ваш дом и вашу семью», — написал Коутинью в Instagram.
Ожидается, что Месси, у которого закончился контракт с «Барселоной», станет игроком «ПСЖ». Стороны согласовали двухлетний контракт.
Читайте также
Олимпиада, 7 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю