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Коутинью поблагодарил Месси за игру в «Барселоне»

04:08
Филиппе Коутинью. Фото Instagram
Филиппе Коутинью. Фото Instagram
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью попрощался с нападающим Лионелем Месси, который покинул команду. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.

«Большое спасибо за все. Для меня большая честь познакомиться с вами и играть в одной команде. Очень благодарен за то, как ты относился ко мне и моей семье! Я желаю вам всяческих успехов в вашем будущем и пусть Бог всегда благословляет ваш дом и вашу семью», — написал Коутинью в Instagram.

Публикация от Philippe Coutinho (@phil.coutinho)

Ожидается, что Месси, у которого закончился контракт с «Барселоной», станет игроком «ПСЖ». Стороны согласовали двухлетний контракт.

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Евгений Козинов все материалы автора

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