Коутинью поблагодарил Месси за игру в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью попрощался с нападающим Лионелем Месси, который покинул команду. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.

«Большое спасибо за все. Для меня большая честь познакомиться с вами и играть в одной команде. Очень благодарен за то, как ты относился ко мне и моей семье! Я желаю вам всяческих успехов в вашем будущем и пусть Бог всегда благословляет ваш дом и вашу семью», — написал Коутинью в Instagram.

Ожидается, что Месси, у которого закончился контракт с «Барселоной», станет игроком «ПСЖ». Стороны согласовали двухлетний контракт.