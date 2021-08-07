Рики Пуч считает, что игра с Месси была лучшим моментом в жизни
02:08
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч попрощался с нападающим Лионелем Месси. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.
«Я смог осуществить мечту любого ребенка, увлеченного футболом. Возможность делиться формой и экипировкой с лучшим игроком мира. Жить, учиться и соревноваться с ним — лучшее, что случилось со мной за последние два года. Спасибо, Лео. Мы будем очень по тебе скучать. Удачи», — написал Пуч в Instagram.
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