Рики Пуч считает, что игра с Месси была лучшим моментом в жизни

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч попрощался с нападающим Лионелем Месси. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.

«Я смог осуществить мечту любого ребенка, увлеченного футболом. Возможность делиться формой и экипировкой с лучшим игроком мира. Жить, учиться и соревноваться с ним — лучшее, что случилось со мной за последние два года. Спасибо, Лео. Мы будем очень по тебе скучать. Удачи», — написал Пуч в Instagram.