«Сельта» на выезде обыграла «Бетис»

«Сельта» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграла «Бетис» со счетом 4:3.

В составе гостей дубль оформил Габриэль Вейга , еще по голу забили Йорген Ларсен и Джозеф Айду. У хозяев отличились Хуанми, Серхио Каналес и Набиль Фекир.