Президент «Атлетико» подтвердил, что Симеоне останется главным тренером команды

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заверил главного тренера команды Диего Симеоне, что тот сохранит свой пост на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент мадридский клуб занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав в 20 матчах 35 очков. Также команда уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

52-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.