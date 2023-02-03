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Сегодня, 10:40

Ла лига, 20-й тур: «Мальорка» — «Реал», «Барселона» проведет матч с «Севильей»

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Рафинья празднует гол с партнерами по «Барселоне».
Фото Reuters

Расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» дома примет «Севилью» и другие игры.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляции матчей ла лиги. Видеотрансляции игр в прямом эфире можно смотреть на Окко.

Испания. Лига 1. 20-й тур
03 февр, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Кадис
Испания. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 16:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Осасуна
Испания. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Вильярреал
Испания. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 20:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Хетафе
Испания. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Сельта
Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал
Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Валенсия
Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Вальядолид
Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Севилья
Испания. Лига 1. 20-й тур
06 февр, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Альмерия
Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 - : -
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 16 2 2
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