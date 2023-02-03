Ла лига, 20-й тур: «Мальорка» — «Реал», «Барселона» проведет матч с «Севильей»

Расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» дома примет «Севилью» и другие игры.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляции матчей ла лиги. Видеотрансляции игр в прямом эфире можно смотреть на Окко.