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Сегодня, 14:19

Беллингем — шестой английский футболист в истории «Реала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото AFP

Полузащитник Джуд Беллингем является шестым английским футболистом за всю историю «Реала», сообщает Opta.

Сегодня, 14 июня, мадридский клуб объявил о переходе хавбека.

До него за мадридский клуб выступали: Лори Каннингем, Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн, Джонатан Вудгейт.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Футбол
ФК Реал
Джуд Беллингем
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
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 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
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 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
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