Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 13:24

«Реал» объявил о переходе Беллингема

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джуд Беллингем.
Фото AFP

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем подписал контракт с «Реалом», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщалось, что сумма трансфера составила 103 млн евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 120 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В ожидании дорожной карты. Российский баскетбол пока не собирается переходить в Азию
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
СМИ сообщили об очередях из желающих въехать в РФ украинцев и молдаван
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Копенгаген» выкупил Ларссона у «Шальке». Экс-игрок «Спартака» подписал контракт на 4 года
Новости
RSS RSS
Все новости