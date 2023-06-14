«Реал» объявил о переходе Беллингема

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем подписал контракт с «Реалом», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщалось, что сумма трансфера составила 103 млн евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 120 миллионов евро.