Винисиус поприветствовал полузащитника Беллингема в «Реале»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поприветствовал в команде новичка Джуда Беллингема.

Сегодня, 14 июня, «Реал» объявил о переходе англичанина.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира, Джуд Беллингем», — написал Винисиус в соцсетях.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.