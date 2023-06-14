«Барселона» интересуется защитником «Вальядолида» Фреснедой

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает AS.

По информации источника, 18-летний испанец входит в шорт-лист каталонцев. Его возможное приобретение зависит от будущего защитника «Барселоны» Серджиньо Деста.

В прошедшем сезоне Фреснеда провел 24 матча за «Вальядолид» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.