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Сегодня, 18:31

«Барселона» интересуется защитником «Вальядолида» Фреснедой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает AS.

По информации источника, 18-летний испанец входит в шорт-лист каталонцев. Его возможное приобретение зависит от будущего защитника «Барселоны» Серджиньо Деста.

В прошедшем сезоне Фреснеда провел 24 матча за «Вальядолид» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Вальядолид
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
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4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
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Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
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Эльче – Кадис
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Эспаньол – Альмерия
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Барселона

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Эспаньол

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Атлетико

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Винисиус Жуниор

Реал

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Реал Сосьедад

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И К Ж
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Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
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Кадис

 27 3 4
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Бетис

 31 3 4
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