Бартомеу покинет «Барселону», чтобы Месси остался в клубе

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу может покинуть клуб, чтобы сохранить форварда Лионеля Месси в команде, утверждает Diario Sport, ссылаясь на канал TV3.

По информации СМИ, Бартомеу уйдет в отставку, если 33-летний аргентинец публично сделает заявление, что проблема в функционере.

Ранее сообщалось, что Бартомеу планирует встретиться с Месси.

В минувшем сезоне нападающий провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Месси в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.