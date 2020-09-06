Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси расстроен, что его не поддержали партнеры по «Барселоне»

14:06
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
Теги:

Форвард «Барселоны» Лионель Месси расстроен реакцией партнеров на ситуацию, в которой он оказался. Никто из футболистов не выступил в его поддержку во время конфликта с руководством клуба, сообщает Onda Cero.

Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе. Партнеры игрока заняли в споре нейтральную позицию.

При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной», а клуб не намерен снижать отступные за игрока, которые равняются 700 миллионам евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Месси vs «Барселона»: главное




Прямой эфир
Прямой эфир