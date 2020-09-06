Месси расстроен, что его не поддержали партнеры по «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси расстроен реакцией партнеров на ситуацию, в которой он оказался. Никто из футболистов не выступил в его поддержку во время конфликта с руководством клуба, сообщает Onda Cero.

Месси не договорился с президентом Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остается в клубе. Партнеры игрока заняли в споре нейтральную позицию.

При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной», а клуб не намерен снижать отступные за игрока, которые равняются 700 миллионам евро.