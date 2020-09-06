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Месси сдал тест на коронавирус на дому перед тренировками в «Барселоне»

12:43
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сдал тест на коронавирус, сообщает Ole.

Клуб прислал медицинскую бригаду к Месси домой для взятия теста. Если его результат будет отрицательным, то в понедельник футболист приступит к тренировкам с «Барселоной».

Ранее аргентинец намеревался покинуть каталонский клуб. Поэтому он проигнорировал командное тестирование и пропустил первые тренировки. Клуб не будет штрафовать футболиста.

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