Месси сдал тест на коронавирус на дому перед тренировками в «Барселоне»
12:43
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сдал тест на коронавирус, сообщает Ole.
Клуб прислал медицинскую бригаду к Месси домой для взятия теста. Если его результат будет отрицательным, то в понедельник футболист приступит к тренировкам с «Барселоной».
Ранее аргентинец намеревался покинуть каталонский клуб. Поэтому он проигнорировал командное тестирование и пропустил первые тренировки. Клуб не будет штрафовать футболиста.
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