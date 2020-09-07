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«Барселона» показала, как Месси провел первую тренировку под руководством Кумана

19:44
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
Лионель Месси. Фото ФК «Барселона»
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Официальный Twitter «Барселоны» опубликовал фотографию с тренировки форварда Лионеля Месси. В понедельник команда занималась под руководством нового главного тренера Роналда Кумана.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец первым прибыл на тренировочную базу сине-гранатовых.

В августе Месси изъявил желание покинуть каталонцев. Нападающий отправил факс о намерении расторгнуть контракт. Капитан «Барселоны» пропустил первую тренировку команды, но потом принял решение остаться в клубе.

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи.

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