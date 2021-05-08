«Барселона», «Ювентус» и «Реал» выступили с заявлением после вердикта УЕФА по Суперлиге

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» на своих официальных сайтах опубликовали совместные заявления по вердикту УЕФА в отношении девяти клубов, которые приняли участие в создании Суперлиги.

В тексте заявления команд говорится о том, что клубы-основатели Суперлиги продолжают получать угрозы и оскорбления с целью их дальнейшего отказа от участия в турнире.

Всего в пресс-релизе выделено пять основных пунктов:

1) неприемлемое жесткое давление со стороны УЕФА, ФИФА и третьих лиц;

2) объяснение, почему был разработан план Суперлиги: решение неустойчивой футбольной ситуации в мире, экономическая проблема клубов, турнир должен был проводиться только с учетом согласия ФИФА и УЕФА;

3) Суперлига должна была порадовать болельщиков по всему миру, а также помочь развитию женского футбола;

4) готовность пересмотреть предложенный подход Суперлиги;

5) некоторые клубы-основатели Суперлиги приняли непоследовательную позицию, при этом «Реал», «Барселона» и «Ювентус» намерены продолжить поиск решения текущих проблем мирового футбола;

«Мы хотим видеть уважительные дебаты, без совершенно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье», — написано в заключении заявления.

Ранее, 19 апреля, стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

8 мая УЕФА опубликовал обращение к 9 клубам, которые официально заявили о выходе из Суперлиги. В качестве жеста доброй воли «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе. Из суммы за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне будет удержано пять процентов.