Куман - о дисквалификации на два матча: «Мне кажется, тут что-то личное»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказал мнение о своей дисквалификации на два матча. Апелляции «Барселоны» на это решение были отклонены.

«Мне кажется, тут что-то личное, потому что мои слова не были оскорблением. Это не повод дисквалифицировать человека на две игры. Тут явно есть что-то еще», - приводит слова Кумана Marca.

У специалиста возник конфликт с арбитром матча 33-го тура ла лиги с «Уэской» (1:2). Главный арбитр Пабло Фуэртес написал в судейском протоколе о том, что Куман произнес фразу «Что за тип» («vaya personaje») в адрес четвертого судьи. В итоге тренер был удален на 66-й минуте. Он уже пропустил матч с «Валенсией» (3:2) 2-го мая.

Также он не сможет руководить командой в матче с «Атлетико», который пройдет сегодня, 8 мая. Начало – в 17:15 по московскому времени.