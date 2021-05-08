Куман - о дисквалификации на два матча: «Мне кажется, тут что-то личное»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказал мнение о своей дисквалификации на два матча. Апелляции «Барселоны» на это решение были отклонены.
«Мне кажется, тут что-то личное, потому что мои слова не были оскорблением. Это не повод дисквалифицировать человека на две игры. Тут явно есть что-то еще», - приводит слова Кумана Marca.
У специалиста возник конфликт с арбитром матча 33-го тура ла лиги с «Уэской» (1:2). Главный арбитр Пабло Фуэртес написал в судейском протоколе о том, что Куман произнес фразу «Что за тип» («vaya personaje») в адрес четвертого судьи. В итоге тренер был удален на 66-й минуте. Он уже пропустил матч с «Валенсией» (3:2) 2-го мая.
Также он не сможет руководить командой в матче с «Атлетико», который пройдет сегодня, 8 мая. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/07/60951362ca474153638b45f7.html
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