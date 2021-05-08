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«Барселона» может вместо Депая подписать Малена

03:54
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман имеет варианты на случай, если клуб не сможет договориться с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем. Как сообщает Mundo Deportivo, одним из вариантов является Дониелл Мален из ПСВ. Куман нравится стиль игры 22-летнего голландца.

В этом сезоне Мален сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 9 голевых передач.

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