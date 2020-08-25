«Барселона» созывает экстренный совет директоров из-за Месси

«Барселона» созывает экстренный совет директоров, чтобы разобраться со всей ситуацией вокруг нападающего Лионеля Месси. Они не хотят, чтобы капитан покидал клуб на правах свободного агента, сообщает Onda Cero.

Футболист намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона.

Главная загвоздка в том, что по контракту Лео мог разорвать сделку до первого июля 2020-го года. Однако, так как сроки окончания сезона были сдвинуты из-за коронавируса, Месси планирует активировать пункт об уходе сейчас.