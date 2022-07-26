«Барселона» хотела включить Депая в сделку по Кунде, но «Севилья» отказалась

«Барселоны» хотела включить нападающего Мемфиса Депая в сделку по переходу защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Севилья» не согласилась на предложение каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави посоветовал 28-летнему нидерландцу искать новый клуб, так как в противном случае он весь сезон проведет на скамейке.

В прошедшем сезоне Депай забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.