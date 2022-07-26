«Барселона» хотела включить Депая в сделку по Кунде, но «Севилья» отказалась
«Барселоны» хотела включить нападающего Мемфиса Депая в сделку по переходу защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, «Севилья» не согласилась на предложение каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави посоветовал 28-летнему нидерландцу искать новый клуб, так как в противном случае он весь сезон проведет на скамейке.
В прошедшем сезоне Депай забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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15
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
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Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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