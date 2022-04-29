«Барселона» предложит долгосрочный контракт своему воспитаннику

«Барселона» предложит новый долгосрочный контракт полузащитнику Нико Гонсалесу, сообщает Marca.

Действующее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2024 года. Сине-гранатовые предложат новый контракт игроку до 2028 года, чтобы сохранить его в составе команды.

20-летний Гонсалес является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

В феврале 2022 года сообщалось, что в полузащитнике заинтересован «Манчестер Сити».