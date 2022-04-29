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Сегодня, 18:58

«Барселона» предложит долгосрочный контракт своему воспитаннику

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» предложит новый долгосрочный контракт полузащитнику Нико Гонсалесу, сообщает Marca.

Действующее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2024 года. Сине-гранатовые предложат новый контракт игроку до 2028 года, чтобы сохранить его в составе команды.

20-летний Гонсалес является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

В феврале 2022 года сообщалось, что в полузащитнике заинтересован «Манчестер Сити».

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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
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Гранада – Сельта
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