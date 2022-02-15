«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» Гонсалесом

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Marca 14 февраля.

По информации источника, помимо «Манчестер Сити» интерес к 20-летнему испанцу проявляют два клуба из АПЛ, один клуб из бундеслиги и один из серии А.

Отмечается, что каталонский клуб хочет продлить контракт с полузащитником. Переговоры с Гонсалесом начнутся после продления соглашений с Гави и Рональдом Араухо.

В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро.