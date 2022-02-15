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Сегодня, 15:23

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» Гонсалесом

Полузащитник «Барселоны» Гонсалес может перейти в «Манчестер Сити»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Marca 14 февраля.

По информации источника, помимо «Манчестер Сити» интерес к 20-летнему испанцу проявляют два клуба из АПЛ, один клуб из бундеслиги и один из серии А.

Отмечается, что каталонский клуб хочет продлить контракт с полузащитником. Переговоры с Гонсалесом начнутся после продления соглашений с Гави и Рональдом Араухо.

В нынешнем сезоне Гонсалес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/14/620a654fca474119498b45c8.html
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ФК Манчестер Сити
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3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
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 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
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 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
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 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
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 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
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 2 : 0
19.01 23:30
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 1 : 1
20.01 21:00
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